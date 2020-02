<span style='text-decoration: underline;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de cigarettes à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 617.581 paquets de cigarettes et plus de 9 milliards de cts</span>

Saisie de 617.581 paquets de cigarettes et plus de 9 milliards de cts

Démantèlement d’un réseau de trafic de cigarettes à Oran : Saisie de 617.581 paquets de cigarettes et plus de 9 milliards de cts

Pas moins de 617.581 paquets de cigarettes ont été saisis lors d’une importante opération menée par la brigade de lutte contre la criminalité et la BRI02 de la sûreté de la wilaya d’Oran.

Ce qui a permis le démantèlement d’un réseau international de trafic composé de 5 individus âgés entre 20 et 36 ans, soupçonnés dans une affaire de trafic international de cigarettes, pour non facturation. L’arrestation a été effectuée suite à des recherches approfondies et suite à des informations faisant état de l’existence d’un réseau qui stocke des cigarettes de marques étrangères et d’autres marchandises non facturées.

Les policiers ont réussi à identifier le lieu où été dissimulées les cigarettes. Une perquisition a été effectuée sur place. L’opération a permis la saisie de 617.581 paquets de cigarettes, 9000 boites de tabac à chiquer. Un montant de plus de 9 milliards de cts et des sommes en devises notamment 2655 Euros, 100 Dollars ainsi que 2 armes prohibées et 4 véhicules ont été également saisis par les policiers. Notons, que le montant des cigarettes saisies est de plus de 15 milliards de cts et 6 milliards comme montant de fraude fiscale. Une procédure pénale a été engagée contre les individus qui seront bientôt traduits devant la justice. Fethi Mohamed