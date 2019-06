<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 64 kg de kif au cours de trois opérations distinctes</span>

Une quantité de kif traité estimée à plus de 64 kg a été saisie par les éléments de la sûreté de la wilaya de Tlemcen au cours de trois opérations distinctes, a-t-on appris samedi de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Lors de la première opération, la brigade mobile de la police judiciaire de Béni Boussaïd a réussi à mettre la main sur 29 kg de kif. Deux individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés et une voiture a été saisie, a-t-on indiqué de même source. Par ailleurs, les éléments de la BRI de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen a mis hors état de nuire deux autres réseaux spécialisés dans le trafic de drogue. Le premier réseau a été démantelé suite à l’arrestation sur la RN22 reliant Tlemcen et Remchi, d’un suspect en possession d’une quantité de 198 grammes de drogue, a-t-on précisé. L’exploitation des informations données par le mis en cause a permis l’arrestation de quatre complices et la saisie de plus de 9 kg de kif traité. Aussi, les policiers ont procédé au cours de la troisième opération, à l’arrestation de deux narcotrafiquants et la saisie de 25.5 kg de kif ainsi que trois motos, a-t-on ajouté.