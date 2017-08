<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 7 quintaux de volaille avariée</span>

Les éléments de la sûreté de Sidi Bel-Abbès, ont procédé à la saisie d’une importante quantité de volaille avariée, transportée dans des conditions non hygiéniques. Il s’agit d’une camionnette de marque Haifi venant de Télagh en direction de Sidi Bel-Abbès qui transportait plus de sept quintaux de volaille et d’abats dans des conditions salubres. Les sept quintaux de viandes blanches ont été détruits. Des procédures juridiques ont été entreprises à l’encontre du propriétaire du véhicule. Dans un autre contexte, la section de la police judiciaire de Sidi Bel-Abbès, vient de mettre hors d’état de nuire une dangereuse bande de neuf malfaiteurs. Ces malfrats ont commis plusieurs délits et agressions envers des citoyens de la ville de la Mekerra. Les faits remontent à l’exploitation d’informations sur l’existence d’une bande composée de neuf malfaiteurs qui semaient la peur. Ces bandits furent aussitôt appréhendés au niveau du quartier Rocher du chef-lieu de la wilaya. Ils étaient au nombre de neuf âgés entre 20 et 30 ans dont une fille. Leur interpellation a permis à la police de saisir des armes blanches dont des épées, un fusil traditionnel, un pistolet en plastique pour faire peur à leurs victimes et des haches. Une procédure juridique avec présentation au Parquet a été engagée envers ces malfrats pour délits de formation d’une bande de malfaiteurs pour vols et agressions, port d’armes blanches, atteinte à l’ordre publique, et ivresse en lieux publics.

M.Bekkar