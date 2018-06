<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 70 kg de kif et arrestation de deux narcotrafiquants</span>

Une quantité de 70 kilogrammes de kif traité a été saisie et deux narcotrafiquants ont été appréhendés mardi à Oran par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) a appréhendé, le 19 juin 2018 à Oran/2ème Région militaire, deux (02) narcotrafiquants et saisi 70 kilogrammes de kif traité et deux (02) véhicules touristiques», précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6ème RM, 22 orpailleurs et ont saisi 37 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs et 3 motocycles», ajoute le communiqué du MDN. Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Naâma/2ème RM».