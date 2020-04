<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 71 quintaux de viandes blanches avariées</span>

Une quantité de 71 quintaux de viandes blanches avariées a été saisie lundi, par les éléments de la quatrième sûreté de Tizi-Ouzou, dans un commerce du chef-lieu de wilaya, a indiqué, mardi, la sûreté de wilaya dans un communiqué.

Cette marchandise à savoir du poulet congelé et dont la date limite de consommation est dépassée, a été découverte dans un entrepôt frigorifique appartenant à un propriétaire d’un fast-food et se trouvant à la nouvelle-ville, lors d’une opération de contrôle menée conjointement avec les services de la direction du commerce de la wilaya et le bureau d’hygiène communal, a-t-on ajouté de même source. Ce produit avarié a été détruit et une procédure judiciaire a été introduite contre le mis en cause dans cette affaire, a-t-on souligné.