<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf et Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 805 comprimés psychotropes</span>

El Tarf et Constantine : Saisie de 805 comprimés psychotropes

Les services de sûreté des wilayas d’El Tarf et Constantine ont saisi 805 comprimés psychotropes et arrêtés deux suspects dans deux opérations distinctes, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Agissant sur la base d’informations faisant état d’un individu qui s’adonnait au trafic de psychotropes au niveau de son quartier de résidence, les éléments de sûreté de la wilaya d’El Tarf ont réussi à identifier et à localiser le suspect, avant son arrestation en flagrant délit, en possession de 327 comprimés psychotropes, d’une quantité de kif traité, et des armes blanches de différents types, ajoute le communiqué. A Constantine, la police a arrêté un suspect et saisi 478 comprimés psychotropes, conclut la même source.