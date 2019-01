<span style='text-decoration: underline;'>Guelma </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 81,5 kg de kif traité et démantèlement d’une organisation criminelle</span>

Les services de sûreté de la wilaya de Guelma ont saisi 81,5 kg de kif traité et un montant de plus de 80 millions de dinars algériens et d’autres sommes d’argent en devises, suite au démantèlement d’une organisation criminelle composée de 7 personnes activant sur l’axe Maghnia (Tlemcen)-Guelma, a rapporté, mardi, la cellule de communication de ce corps constitué.

Selon cette même source, à l’issue d’une «opération d’envergure», la brigade de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya a ainsi procédé à la saisie de la quantité précédemment mentionnée de kif traité, d’un montant de 80, 990 millions de dinars, 1620 euros, 90 dinars tunisiens, 7 véhicules différents, 2 motocyclettes et des armes à feu (un fusil de chasse, deux autres fusils de chasse marine), 21 téléphones portables et 20 puces.

Les éléments de cette brigade, relevant des services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, et dont le siège est situé dans la commune d’Héliopolis, ont réussi à arrêter 2 membres de cette organisation spécialisée dans la vente de drogue, âgés entre 35 et 45 ans, alors que 5 autres sont toujours en fuite, a-t-on précisé. Les enquêtes menées par les services de la sûreté ont montré, par ailleurs, que ce réseau criminel activait au niveau de l’axe Maghnia (Tlemcen)-Constantine et Guelma, a-t-on fait savoir, ajoutant que les deux personnes appréhendées seront présentées mardi devant les autorités judiciaires du tribunal de Oued Zenati.

Selon les informations fournies par les services de sécurité, les membres de ce réseau sont originaires des wilayas de Guelma, Constantine et Tlemcen et seront poursuivis pour importation de drogue, transport et possession de stupéfiants et commercialisation de drogue en bande organisée. A noter que cette opération de saisie a eu lieu après l’élargissement du champ de compétence à la wilaya de Constantine.