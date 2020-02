<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 96,2 kg de kif </span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, en coordination avec les services des Douanes à Nâama, Tlemcen et El Bayadh/2eRM, six (6) narcotrafiquants et saisi 96,2 kilogrammes de kif traité et quatre (4) véhicules touristiques, tandis que d’autres détachements combinés de l’ANP ont intercepté cinq (5) narcotrafiquants et saisi 2040 comprimés psychotropes à Aïn Defla/1eRM et Tébessa/5eRM».

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, à Tamanrasset/6eRM, Béchar et Adrar/3eRM, quatre (4) individus et saisi un camion, 1200 litres de carburant, 23700 litres de l’huile de table destinés à la contrebande, ainsi que 14 groupes électrogènes, 16 marteaux piqueurs et trois (3) détecteurs de métaux, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont découvert, à Oran/2eRM, un atelier spécialisé dans la fabrication illégale du tabac et saisi 83,8 tonnes de cette substance». Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont déjoué des tentatives de contrebande de 12611 litres de carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf /5eRM, tandis que 25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Ouargla», conclut le communiqué du MDN.