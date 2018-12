<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de comprimés psychotropes et de supports contrefaits d’œuvres artistiques et littéraires</span>

De grandes quantités de comprimés psychotropes, de drogues et de supports contrefaits d’œuvres artistiques et littéraires ont été saisies par les éléments de la police dans plusieurs wilayas, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les brigades de police de la wilaya de Bechar ont démantelé, en fin de semaine, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de comprimés psychotropes et de drogue, et ont saisi 2764 comprimés psychotropes et 125 grammes de kif traité, a précisé le communiqué. La brigade économique et financière du service de wilaya de la police judiciaire de la wilaya de Bejaia ont saisi 2249 supports contrefaits d’œuvres artistiques et littéraires (CD gravés illégalement). Cette opération «est intervenue suite à un contrôle effectué, en compagnie des agents de l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA), dans des locaux de vente de supports d’œuvres artistiques et littéraires où des CD contrefaits exposés à la vente ont été trouvés. Les produits saisis ont été mis à la disposition de l’ONDA de l’agence de Bejaia et un dossier judiciaire a été ouvert à ce sujet et transmis au tribunal territorialement compétent», a ajouté le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la police de Tamanrasset a saisi une quantité de carburants, estimée à 1210 litres, destinées à la contrebande et arrêté un suspect, a conclu le communiqué.