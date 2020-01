<span style='text-decoration: underline;'>Naama</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 13 qx de kif traité durant l’année 2019</span>

Les services des Douanes de la wilaya de Naama ont saisi durant l’année 2019 pas moins de 1.307 kg de kif traité, rapporte un bilan annuel présenté jeudi par l’inspection des divisions des Douanes de la wilaya.

La quantité de drogue a été saisie dans des opérations distinctes, soit neuf (9) affaires différentes de trafic de drogue, a-t-on indiqué. selon le rapport, quatre (4) affaires ont été traitées au cours d’opérations menées conjointement avec différents services de sécurité, dans le cadre des efforts de lutte contre le crime organisé et la contrebande, grâce au déploiement sur le terrain des brigades mobiles le long de la bande frontalière de façon continue. Par ailleurs, des saisies de plus 22.000 unités de boissons alcoolisées, et d’autres marchandises, dont des cigarettes et tabacs, des moteurs de voitures, des denrées alimentaires diverses, des produits ferreux et non ferreux, ainsi que des ovins ont été opérées en 2019, a-t-on fait savoir. Le bilan fait état également de la saisie de 13 véhicules et 8 camions utilisés comme moyen de transport dans les opérations de contrebande, selon la même source. Le montant des marchandises saisies par les services des Douanes dans la wilaya durant l’année 2019 est estimé à plus de 1 milliard DA, a-t-on indiqué.