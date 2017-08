<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen et Béchar</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 15 quintaux de kif traité</span>

Tlemcen et Béchar : Saisie de plus de 15 quintaux de kif traité

Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont déjoué tôt lundi une tentative d’introduction vers le territoire national une quantité de 7 quintaux et 37 kilos de kif traité en provenance du Maroc, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité.

Agissant sur renseignements parvenus au groupement territorial de la gendarmerie de Tlemcen faisant état de préparatifs visant à réceptionner une importante quantité de kif traité provenant du Maroc, au niveau de la bande frontalière Ouest du pays, les éléments de la compagnie territoriale de la GN de Maghnia avec ceux du 1er groupement des garde-frontières de la même daïra ont mis en place un dispositif pour mettre en échec cette tentative. Ce dispositif a permis la saisie de cette quantité de drogue au niveau d’une zone montagneuse, relevant de la commune frontalière de Béni Boussaid, et ce, lors d’un large ratissage dans la région, a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, a-t-on conclu. (APS) D’atres parts, une importante quantité de kif traité s’élevant à huit (08) quintaux a été saisie, lundi à Béni Ounif, par un détachement relevant du secteur militaire de Béchar, grâce à la «permanente vigilance» des unités de l’Armée nationale populaire déployées le long des frontières, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et grâce à la permanente vigilance des unités de l’Armée nationale populaire déployées le long des frontières, un détachement relevant du secteur militaire de Béchar/3 RM a saisi, ce matin du 31 juillet 2017 à Béni Ounif, une importante quantité de kif traité s’élevant à huit (08) quintaux», note la même source. «Cette quantité vient s’ajouter à d’autres saisies aujourd’hui à Tlemcen et Aïn Témouchent/2 RM, au total de 15 quintaux et 71 kilogrammes de kif traité saisis aujourd’hui», précise le communiqué.