<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 282 kg de kif traité à Sebdou</span>

Saisie de plus de 282 kg de kif traité à Sebdou

Tlemcen : Saisie de plus de 282 kg de kif traité à Sebdou

Les éléments de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants des Douanes algériennes et des brigades polyvalentes de Sebdou et d’El Aricha en collaboration avec des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont saisi dernièrement 282,5 kg de kif traité, a-t-on appris mardi auprès de la Direction régionale des Douanes de Tlemcen.

L’opération a été rendue possible après que les éléments précités aient tendu une souricière dans les environs de la daira de Sebdou (30 km au sud de Tlemcen) pour appréhender un individu et saisir la quantité de drogue, a indiqué la même source, qui a précisé que la marchandise était soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un véhicule touristique. Un individu a été arrêté et présenté devant la justice, a-t-on indiqué de même source.