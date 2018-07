<span style='text-decoration: underline;'>Bechar </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 32 kg de kif traité </span>

Une quantité de plus de 32 kg de kif traité a été saisie vendredi à Bechar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi le 13 juillet 2018 à Bechar (3e Région militaire), 32,2 kilogrammes du kif traité», précise la même source.

D’autres détachements, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Ain Guezzam (6e RM), «ont arrêté (27) individus de différentes nationalités et saisi, six (6) groupes électrogènes, cinq (5) détecteurs de métaux, neuf (9) marteaux piqueurs, cinq (5) véhicules tous terrains, cinq (5) tonnes de denrées alimentaires et trois (3) téléphones satellitaires», ajoute-t-on.

Dans le même contexte des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Tiaret et Tlemcen (2e RM) (10.509) unités de boisson alcoolisées».

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des éléments des Gardes-frontières «ont intercepté (21) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Naama (2e RM)», rapporte également le communiqué.