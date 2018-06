<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport Houari Boumediene</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 34.000 comprimés psychotropes et 499 g de cocaïne</span>

Saisie de plus de 34.000 comprimés psychotropes et 499 g de cocaïne

Les services de police aux frontières de l’aéroport international Houari Boumediene (Alger) ont intercepté plus de 34.000 comprimés psychotropes et une quantité de cocaïne et de kif traité, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la deuxième brigade de la police aux frontières de l’aéroport Houari Boumediene a réussi «à mettre en échec une tentative de trafic d’une importante quantité de comprimés psychotropes estimée à 34140 unités, et la saisie de 499 g de cocaïne et 130 grammes de kif traité qui étaient en possession d’un individu qui tentait de les introduire dans le territoire national», a précisé le communiqué. L’opération a été effectuée lors d’un contrôle de sécurité du trafic des voyageurs et des bagages lorsqu’un voyageur venant d’un pays européen a attiré l’attention des services de police aux frontières par ses «comportements suspects».

Arrêté avec en sa possession une quantité de drogue, le mis en cause a été transféré au service de police judiciaire pour le parachèvement des procédures d’enquête avant de le présenter devant le parquet territorialement compétent», conclut le communiqué.