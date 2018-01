<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 4 kg de kif traité et une arme à feu</span>

Saisie de plus de 4 kg de kif traité et une arme à feu

Tissemsilt : Saisie de plus de 4 kg de kif traité et une arme à feu

Une quantité de plus de 4,673 kg de kif traité, a été saisie à Youssoufia par les éléments de la BRI de la sûreté de wilaya de Tissemsilt selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Cette opération a donné lieu à l’arrestation de quatre trafiquants de drogue âgés entre 20 et 30 ans qui activaient dans les régions de Ain Defla et Tissemsilt. Une perquisition ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Theniet El Had, dans une habitation d’un mis en cause, a permis aux éléments de la BRI de la sûreté de wilaya, de découvrir une arme à feu (fusil de chasse) de calibre 12 mm sans autorisation, détenue illégalement, ainsi que des armes blanches dont deux épées et deux couteaux, 35 unités de boissons alcoolisées, 82,6 grammes de kif traité ainsi que du papier cellophane utilisé dans l’emballage de la drogue.

Après leur audition par les enquêteurs, ces présumés dealers ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de Theniet El Had, qui les a placés sous mandat de dépôt.

Mohamed Achraf