<span style='text-decoration: underline;'>Sétif </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 4 tonnes de semoule périmée destinée à la commercialisation</span>

Une quantité de 4,2 tonnes de semoule périmée, destinée à la commercialisation a été saisie ces deux derniers jours dans la wilaya de Sétif, a-t-on appris mardi du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

Au cours d’une opération de contrôle des produits proposés à la vente, les éléments du groupement territorial de ce corps de sécurité ont découvert la quantité de semoule périmée chez un commerçant qui la vendait aux clients le plus normalement du monde. L’opération a permis l’arrestation du mis en cause (29 ans) qui arnaquait les client en changeant les étiquettes liées à la date de péremption, et la saisie de la marchandise impropre à la consommation, selon la même source qui a précisé qu’un procès-verbal d’infraction au code de la protection des consommateur et de la répression des fraudes a été élaboré.

Les mêmes services ont procédé, par ailleurs, à la saisie de 480 kg de carottes en conserves (salade) destinées à la vente et stockées dans 8 barils en plastique d’une capacité de 60 kg chacun ne disposant pas du minimum d’hygiène, selon la même source.

L’opération a été menée par les éléments de la police de la circulation routière qui ont intercepté une camionnette suspecte qui transportait cette marchandise, a fait savoir la même source, précisant qu’après constat, il s’est avéré que le propriétaire de la marchandise ne disposait pas de registre de commerce ou de document lui permettant d’exercer cette activité. Le mis en cause a été conduit au siège de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale pour poursuivre l’enquête, a-t-on indiqué.