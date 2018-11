<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 40 kg de kif</span>

Les forces de la poli- ce judiciaire de Ain Témouchent ont saisi récemment plus de 40 kg de kif traité et arrêté trois mis en cause, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Suite à des informations faisant état d’un réseau composé de trois individus s’adonnant au trafic de drogue, les forces de police ont localisé et identifié les suspects avant de procéder à leur arrestation et présentation à la justice pour possession et transport de drogue pour trafic dans le cadre d’une bande criminelle organisée.