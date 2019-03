<span style='text-decoration: underline;'>Khenchela </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 45 grammes de mercure et arrestation de cinq individus</span>

Saisie de plus de 45 grammes de mercure et arrestation de cinq individus

Khenchela : Saisie de plus de 45 grammes de mercure et arrestation de cinq individus

Plus de 45 grammes de mercure ont été saisis et cinq (5) individus ont été arrêtés par les éléments de la brigade criminelle des services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Khenchela, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la direction locale de ce corps sécuritaire.

Agissant sur information faisant état d’une activité suspecte de vente de mercure par un groupe d’individus, les éléments de la brigade criminelle ont ouvert une enquête et sont parvenus à identifier et puis arrêter un premier suspect à l’avenue Othmani Tidjani, au centre-ville de Khenchela, a précisé la même source.

La fouille du mis en cause a permis de saisir un tube d’analyses médicales contenant un liquide argenté (mercure) pesant 45,94 grammes, a détaillé la source policière notant que le suspect a été transféré, de suite aux locaux de la police judiciaire. L’approfondissement de l’enquête a permis de remonter la piste de cette activité punissable par la loi, et l’arrestation du fournisseur de cette matière, ainsi que deux (2) autres individus à bord d’un véhicule touristique dans une station multiservices au niveau de la route du poids lourd de la ville de Khenchela, a encore précisé la source. Comparus devant les instances judiciaires, pour «possession, commercialisation et utilisation sans autorisation de produits chimiques entant dans la fabrication d’explosifs», deux des prévenus ont été placés sous mandat de dépôt et les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire, conclue la même source.