<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 4,5 quintaux de kif traité</span>

Sidi Bel-Abbès : Saisie de plus de 4,5 quintaux de kif traité

Les éléments des services des douanes de Sidi Bel-Abbès ont saisi une quantité de 460 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi de cette institution. Cette quantité de drogue a été saisie mardi sur la RN 95 reliant les communes de Ras El Ma et Moulay Slissene. Elle était dissimulée à bord d’un camion semi-remorque chargé de produits alimentaires périmés provenant de la contrebande, ajoute-t-on de même source. L’opération a permis également d’arrêter deux individus se trouvant à bord du camion. Une enquête est en cours pour identifier les membres restants de ce réseau criminel et déterminer la destination de cette marchandise prohibée. Outre la drogue, le moyen de transport et la marchandise dont la date de péremption a expirée ont été saisis, souligne-t-on.