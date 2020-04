<span style='text-decoration: underline;'>Chebaita Mokhtar (El Tarf)</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 5 quintaux de sucre destinés à la spéculation</span>

Une quantité de cinq (5) quintaux de sucre et 38 kilogrammes de semoule ainsi qu4une importante quantité d’autres produits de large consommation, destinés à la spéculation, ont été saisies, dans un dépôt d4un commerçant de la localité de Chebaita Mokhtar (El Tarf), a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de la communication à la sureté de wilaya.

Suite à une série de sorties de contrôle inopinée, effectuée dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spéculation, les services de la sureté extra-muros relevant de la localité de Chebaita Mokhtar, dans la daïra de Dréan, ont également mis la main sur 112 bidons d4huile de table de 5 litres chacun, 970 unités d4eau minérale et 118 cartons de produits alimentaires divers (pâtes, lait en poudre et café), destinés à la spéculation, a ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. Les services de police ont, par ailleurs, saisi au niveau du même dépôt, d’autres aliments de large consommation périmés dont 1.780 œufs, 72 paquets de pâtes et 12 unités de produits détergents, a souligné la même source.