<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 6 quintaux de kif traité à Nâama</span>

Plus de 6 quintaux de kif traité ont été saisis lors d’une opération menée lundi à Nâama par des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 2 décembre 2019, une grande quantité de kif traité s’élevant à 6,313 quintaux, et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée dans la localité de Fathat Djenine, commune d’Aïn-Safra, wilaya de Nâama (2ème Région militaire)», précis la même source. Dans un autre contexte, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire) et Tindouf (3ème Région militaire), «2 individus et saisi un groupe électrogène, un marteau piqueur, une plaque photovoltaïque, ainsi que 3 véhicules chargés de 6.000 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 40 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra (4ème Région militaire)», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de «6 personnes qui étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale à 7 miles marins nord Ras El Hamra, wilaya d’Annaba (5ème Région militaire), alors que 86 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Amenas (4ème Région militaire) et Béchar (3ème Région militaire)», conclut le MDN.