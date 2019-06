<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus d’une tonne de viandes blanches impropre à la consommation</span>

Saisie de plus d’une tonne de viandes blanches impropre à la consommation

Plus d’une tonne de viandes blanches impropre à la consommation a été saisie à M’sila par les éléments de la Gendarmerie nationale, a annoncé mercredi la cellule de communication de ce corps constitué.

Cette quantité, composée de 976 Kg de poulet et 100 kg d’abats, a été saisie cette semaine lors d’une opération de contrôle ciblant un commerçant de viande blanche activant au marché de fruits et légumes d’El Koudia, au chef lieu de la wilaya, a-t-on précisé, expliquant que les résultats d’analyses effectuées sur des échantillons de la marchandise saisie ont révélé que la viande était avariée. Cette opération a permis également l’arrestation de deux personnes âgées de 36 et 38 ans, a signalé la source, ajoutant que la quantité saisie a fait l’objet de destruction. Les deux personnes arrêtées ont été écrouées sur ordre du procureur de la République près le tribunal de M’sila, a-t-on conclu.