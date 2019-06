<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 10 quintaux de viandes avariées</span>

Les brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya de Mostaganem ont saisi ces deux derniers jours 9,6 quintaux de viandes blanche et rouge avariées impropres à la consommation, a-t-on appris jeudi auprès de cette administration.

Le chef du service contrôle de la qualité, Noureddine Maabas, a indiqué à l’APS que «les produits carnés saisis ne sont pas conformes aux conditions et aux normes requises, notamment en matière d’étiquetage et de certificat d’abattage, mais aussi du conditionnement illégal». Ces saisies ont été opérées à Mostaganem, Sayada, Sidi Ali, Hassi Mamèche et Bouguirat. Ainsi, quelque 590 kilos de viande blanche sans étiquetage et sans certificat ont été saisis dans un abattoir clandestin, dans la région de Sidi Fellag, relevant de la commune de Sayada. Par ailleurs, une autre brigade du même service, en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a émis des réserves concernant près d’un quintal de viandes blanches (de poulet et de dinde) prêt à être commercialisé. Cette viande a été remise au parc zoologique et des loisirs «Mostaland». Les dits services ont saisi dans un établissement hôteliers plus de 204 kilos de viandes blanche et rouge, fraîche et congelée, pour leur non-conformité aux normes de qualité ainsi que 35 kilogrammes de dinde et carcasses de viande avariée, a ajouté Noureddine Maabas. Le dispositif de contrôle spécial «Examen du baccalauréat» a permis ces deux derniers jours, au niveau des communes de Sidi Ali, Mostaganem, Hassi Mamèche et Bouguirat, la saisie de 34 kilos de poulet avarié et refusé une quantité considérable de viandes rouge et blanche destinée à la consommation au sein des centres d’examen.