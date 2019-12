<span style='text-decoration: underline;'>Souk Ahras</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de prés de 4 kg de kif traité et d’un pistolet semi-automatique</span>

Les éléments de la brigade d’intervention et de recherches (BRI) de Souk Ahras ont saisi 3,75 kg de kif traité, un pistolet semi automatique 6mm et un fusil à air catégorie 7 dans la commune de Sedrata a-t-on appris vendredi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération qui a également permis de démanteler un réseau composé de 4 personnes, âgées entre 28 et 41 ans, a été entamée suite d’informations parvenus aux enquêteurs faisant état d’activités suspectes d’un groupe d’individus, a précisé le chargée de communication à la sûreté de wilaya, Karim Merdaci. Il a ajouté que les investigations approfondies ont permis d’identifier les suspects, interceptés alors qu’ils concluaient la vente de la quantité saisie du kif traité dans un des quartiers de la ville de Sedrata. Des sommes d’argent en devise et en monnaie nationale, ont été également saisies lors de cette opération, note-t-on. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sedrata pour «association de malfaiteurs», «transfert et commercialisation de produits hallucinogènes» et «contrebande», les mis en cause ont été placés sous mandats de dépôt.