<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 420 kg de viande, poissons et abats avariés en une semaine</span>

Saisie de près de 420 kg de viande, poissons et abats avariés en une semaine

Sûreté de wilaya d’Oran : Saisie de près de 420 kg de viande, poissons et abats avariés en une semaine

Les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran, ont saisi près 420 kg de viande rouge et blanche impropre à la consommation, à savoir de la viande rouge, blanche ainsi que du poisson et abats de volailles.

Une opération qui entre dans le cadre d’un programme spécial portant sur la saison estivale afin d’éviter la commercialisation de produits alimentaires impropres à la consommation et des cas d’intoxication.

Ainsi, ces éléments sécuritaires en collaboration avec ceux de la Direction du commerce et ceux vétérinaire, ont saisi la quantité de 419,9 kg de marchandise impropre du 17.7.2019 au 1.8.2019.

La première opération qui a eu lieu en date du 17.7.2019, visant une boucherie au niveau de Haï El Yasmine où 30 kg de foie de volaille impropres ont été saisis par ces éléments cités plus haut et 108 kg de viande de poulet, 21,300 kg de viande de dinde, 25 kg de poisson ainsi que 25,600 kg de viande rouge et de dinde cuite préparée à la consommation.

La deuxième opération a eu également lieu à Hai El Yasmine où 200 g de viande rouge congelée impropre ont été saisis. Il importe de souligner, que les auteurs de faits attirés par le gain facile, ne respectent aucune directive sur le transport de ces marchandises facilement périssables mettant ainsi en danger le consommateur qui a utilisé ces produits. En effet, surtout au cours de l’été où les intoxications augmentent. Viandes et charcuteries font souvent la une de l’actualité pour être à l’origine d’intoxications alimentaires diverses. Outre les risques de transmission à l’homme d’une infection présente chez l’animal, les problèmes de contamination lors du transport ou de la conservation existent. Pour les viandes blanches, les risques de contamination sont du même ordre que pour les viandes de bœuf. On retrouve néanmoins, certains risques spécifiques, tel que l’infection à Campylobacter: cette bactérie entraîne des diarrhées aiguës et des douleurs abdominales.