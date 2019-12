<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 600 kg de kif traité à Naâma, Oran, Béchar et Biskra</span>

Près de 600 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Naâma, Oran, Béchar et Biskra par des détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de Sureté nationale et des éléments de la Gendarmerie nationale, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de Sureté nationale ont saisi à Naâma/2eRM, le 29 novembre 2019, une quantité de Kif traité s’élevant à (510) kilogrammes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale, ont intercepté un (01) narcotrafiquant et saisi 70 kilogrammes et 400 grammes de Kif traité et 240 comprimés psychotropes à Oran/ 2eRM, Béchar/3eRM et Biskra /4eRM», note la même source. Part ailleurs, des détachements de l’ANP «ont arrêté à Batna/5eRM et Bordj Badji Mokhrar/6eRM, quatre (04) individus et saisi un (01) véhicule et une somme de faux billets d’une valeur de 1250000DA et 1000 litres de carburant destinés à la contrebande». D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi un (01) drone doté de camera à Bordj Bou Arreridj/ 5eRM». Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments des Gardes-frontières «ont arrêté à Tlemcen/2e RM et Djanet/4e RM, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités», a-t-on encore ajouté.