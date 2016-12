<span style='text-decoration: underline;'>Frontières ouest</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près d’un kilogramme de cocaïne provenant du Maroc</span>

Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi le week-end dernier sur la bande frontalière ouest, près d’un (1) kilogramme de cocaïne provenant du Maroc, a-ton appris dimanche de source sécuritaire.

Lors d’une patrouille de surveillance et de sécurisation des frontières, les garde-frontières ont surpris un conducteur d’un véhicule près de la bande frontalière, au lieu-dit «Chayeb Rassou» relevant du territoire de la wilaya de Tlemcen, jetant un sachet à la vue du dispositif sécuritaire. Récupéré, le sachet jeté contenait une poudre blanche. Dans une course poursuite, le mis en cause a emprunté un chemin sinueux avant de prendre la fuite et abandonner sa voiture, a-t-on indiqué. Le véhicule a été remis à la section de recherche du groupement de la gendarmerie de Tlemcen, ainsi que le sachet de la poudre blanche, dont les analyses criminalistiques ont démontré qu’i s’agit de la cocaïne. Sitôt lancées par les enquêteurs de ladite section de recherche, les investigations ont abouti à l’arrestation de l’auteur principal et ensuite l’interpellation de deux acolytes, a-t-on signalé. L’enquête se poursuit sur cette affaire qui intervient à la veille de l’opération menée par les gendarmes de la section de recherche de Relizane, qui a permis la saisie de 400 grammes de cocaïne en possession d’une femme qui se trouvait dans un taxi assurant la desserte Tlemcen-Alger, a-t-on ajouté.