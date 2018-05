<span style='text-decoration: underline;'>Mascara et El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de psychotropes et de kif</span>

Saisie de psychotropes et de kif

Mascara et El Bayadh

Mascara et El Bayadh : Saisie de psychotropes et de kif

Une quantité de psychotropes et de kif traité a été saisie dimanche dans les wilayas de Mascara et El Bayadh par les éléments de la Gendarmerie nationale (GN), a indiqué lundi un communiqué de cette institution.

Agissant sur renseignements, les gendarmes de la brigade de Bou-Henni (Mascara) ont interpellé un individu âgé de 24 ans, à hauteur de la cité Zoubir El-Hadj, en possession de 222 comprimés de psychotropes, a précisé la même source, ajoutant qu’une enquête est ouverte à cet effet. Dans la wilaya de El-Bayadh, les gendarmes de la brigade territoriale de Kef-Lahmar ont récupéré en bordure de la RN.6A, quatre sacs renfermant 82 Kg de kif traité, abandonnés par des narcotrafiquants, a relevé la même source, ajoutant que dans la wilaya de Tébessa un individu âgé de 41 ans, qui transportait à bord d’un camion 253 quintaux et 60 Kg de plomb destinés à la contrebande, a été interpelé.

Avisé, le procureur de la République près le tribunal de Tébessa a prescrit l’ouverture d’une enquête, la présentation du mis en cause et la remise de la marchandise et du moyen de transport à la recette des douanes, a indiqué le communiqué de la GN.