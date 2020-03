<span style='text-decoration: underline;'>Canastel et Sidi El Bachir</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie d’une grande quantité de denrées alimentaires et de produits d’hygiène</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale à Oran, multiplient les perquisitions ces derniers jours, pour faire face aux spéculateurs qui stockent des denrées alimentaires durant cette période difficile où l’Algérie fait face à la pandémie du coronavirus.

Le message des pouvoirs publics est clair, nul ne sera à l’abri de ces individus qui veulent déstabiliser le marché et augmenter les prix des denrées alimentaires alors que les Algériens sont confinés chez eux. Parmi les mesures prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, figure la lutte contre la spéculation. Les services de sécurité à travers le territoire national, frappent d’une main de fer, et d’énormes quantités de farine et de semoule sont saisies quotidiennement.

Dans ce cadre, la brigade de gendarmerie nationale de Sidi El Bachir ont reçu des informations faisant état qu’un individu stocke de grandes quantités de denrées alimentaires pour spéculer dans les prix et la revend ensuite à des commerçants.

Une perquisition a été effectuée par les gendarmes dans un garage où prés de 100 quintaux de farine et de semoule ont été saisis par les gendarmes ainsi que d’autres produits alimentaires divers. Suite à l’enquête menée avec l’individu en question, ce dernier a affirmé aux gendarmes qu’il s’agit de sa marchandise, pour la revendre ensuite dans son magasin aux Castors.

Des marchandises périmées parmi ces quantités saisies, ont été détruites, le reste de la saisie a été remis aux biens de l’Etat. Par ailleurs et dans une autre opération, cette fois-ci à Canastel, où les gendarmes ont saisi des produits d’hygiène et de lessive d’un montant de 350 millions de cts chez un individu qui ne dispose pas de registre de commerce.

Les gendarmes ont perquisitionné deux garages. L’un à Canastel où un camion déchargeait la marchandise et un autre garage à Sidi Chahmi.

Fethi mohamed