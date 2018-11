<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Saisies de drogues et de pyrotechniques dans plusieurs régions du pays</span>

Près d’une vingtaine d’individus suspects ont été interpellés, durant ces deux derniers jours, à travers plusieurs régions du pays par les brigades de la Gendarmerie nationale qui ont également saisi des quantités de drogue et de produits pyrotechniques, indique mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

A M’Sila, les gendarmes ont interpellé mardi à la gare routière du chef lieu de wilaya, deux personnes âgées de 23 et 28 ans, en possession de 680 grammes de kif traité. A Sidi Bel Abbes, les gendarmes du peloton de sécurité routière d’Aïn-El-Berd ont interpellé, durant la même journée, au niveau du barrage dressé sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest, dans la circonscription communale de Sidi-Yacoub, trois personnes âgées de 26,29 et 44, à bord d’un véhicule, en possession de 435 grammes de kif traité. A Oum El Bouaghi, les gendarmes des brigades de la compagnie territoriale de Aïn-Beida qui agissaient sur renseignements faisant état de la présence de plants de cannabis à la ferme d’un individu âgé de 65 ans, se sont déplacés lundi sur les lieux, où ils ont interpellé le propriétaire avec trois personnes âgées de 21,30 et 33 ans et saisi 7 plants de cannabis, avec 393 autres plants en croissance, ainsi que 330 grammes de poudre d’extrait de cannabis. A Bejaïa, les gendarmes ont interpellé mardi lors d’une patrouille au village Aboudaou, deux personnes qui voyageait à bord d’un autocar d’El Eulma (Sétif) vers Bejaïa, en possession de 14.100 articles de produits pyrotechniques (pétards). Une autre personne âgée de 27 ans, a été interpellée dans la circonscription communale de Hassi-El-Fehal par les gendarmes, alors qu’elle voyageait à bord d’un autocar de Constantine vers Tamanrasset, en possession de 93.000 articles de produits pyrotechniques. A El-Oued, deux autres personnes ont été interpellées dans la circonscription communale de Kouinine par les gendarmes, alors qu’elles transportaient à bord d’une camionnette 10.496 pétards. A Sétif, les gendarmes de la brigade communale de Tachouda ont arrêté une personne à bord d’un véhicule taxi d’El Eulma vers Tébessa, en possession de 7.832 articles de produits pyrotechniques. Enfin à El-Tarf, les gendarmes ont interpellé une personne voyageant à bord d’un autocar d’Annaba vers El-Kala, en possession de 1.892 articles de pétards.