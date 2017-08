<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Saison estivale: 12 décès par noyade depuis juin</span>

Depuis le début de la saison estivale jusqu’au 31 juillet, il a été enregistré la mort par noyade de douze personnes sur les plages de la wilaya de Mostaganem. Des centaines d’autres baigneurs ont été secourus, la majorité des noyades ont eu lieu sur les plages non surveillées, c’est-à-dire non autorisées.

Au niveau national, soixante dix huit personnes sont mortes noyées sur les plages. La majorité sur les plages non autorisées. Et dans les barrages, les retenues collinaires, les oueds, les bassins, soixante trois personnes sont mortes noyées.

Charef.N