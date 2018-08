<span style='text-decoration: underline;'>Canicule, humidité et pénurie des traitements d’urgence des crises</span>:<br><span style='color:red;'>Sale temps pour les asthmatiques à Oran</span>

Les personnes asthmatiques étouffent en cette période de canicule qui frappe la wilaya. Les asthmatiques souffrent doublement de leur maladie qui s’aggrave avec la hausse de la température et du taux d’humidité ainsi que de la rupture des stocks des traitements d’urgence dans les officines.

Difficultés de respiration, sensation de fatigue permanente, crises périodiques… Ce début du mois d’août est synonyme, pour de nombreux asthmatiques, de souffrance.

Et le plus éprouvant pour ces malades, est la pénurie de certains traitements d’urgence, à l’exemple de celle de la Ventoline, qui perdure depuis sept mois dans les officines à Oran. Les asthmatiques et leurs proches sont contraints de faire le tour des pharmacies à Oran et ailleurs pour se procurer ce médicament indispensable pour le traitement des crises d’asthme. Les établissements sanitaires sont régulièrement sous pression, en raison des évacuations incessantes des asthmatiques. Les maladies des voies respiratoires sont souvent à l’origine d’un encombrement des services d’urgences et des structures sanitaires à Oran.

L’asthme touche toutes les tranches d’âge, et dans de nombreux cas, il menace le pronostic vital des patients. Les médecins constatent avec amertume, une recrudescence préoccupante de l’asthme et des allergies respiratoires à Oran, et essentiellement dans la zone orientale de la wilaya, en raison de pollution atmosphérique causée par les émanations de gaz nocifs par les unités pétrochimiques et industrielles à Arzew, Bethioua et Marsat El Hadjajd. La prévalence de l’asthme et des autres maladies respiratoires dans cette zone reste parmi les plus élevées du pays.

Les émissions de gaz qui proviennent des zones industrielles sont responsables de la quasi-totalité des maladies respiratoires signalées dans cette zone «sinistrée».

H. Maalem