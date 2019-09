<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Salon d’entreprenariat pour les diplômés de la formation professionnelle</span>

Un Salon pour entrepreneurs diplômés de la formation professionnelle s’est ouvert samedi à la place centrale de la ville de Tlemcen, dans l’optique de sensibiliser les jeunes à suivre des formations dans les divers métiers dispensés par le secteur.

Les différents participants à ce Salon dont des anciens diplômés de la formation professionnelle dans les métiers comme la décoration sur verre, la couture traditionnelle, la maroquinerie, le cuir, la topographie, l’agriculture et autres, exposent leurs produits au grand public, notamment les jeunes afin «de les motiver davantage à s’inscrire et à suivre une formation dans des dizaines de métiers, a souligné Mme Bahimi, conseillère d’orientation au niveau de la direction de la formation professionnelle. Le Salon compte des stands de jeunes diplômés qui ont réussi à monter leurs propres entreprises et également tous les dispositifs d’aide de l’Etat mis en place pour soutenir et accompagner les jeunes désireux créer une entreprise comme la CNAC, l’ANSEJ, les banques, la chambre d’artisanat et des métiers et d’autres, a-t-elle indiqué.

Le secteur de la formation professionnelle compte, à travers la wilaya de Tlemcen, 26 établissements dont trois instituts. 7.641 postes ont été ouverts pour la prochaine rentrée prévue fin septembre courant, a-t-on précisé .

Pour cette rentrée, le secteur va se renforcer par de nouvelles spécialités qui viendront s’ajouter aux dizaines d’autres formations déjà existantes à Tlemcen et qui viendront également pour répondre aux besoins du marché, a souligné la même responsable.

Ces spécialités touchent les secteurs des travaux publics tels que les ouvrages d’art, l’hôtellerie ( art de la table), la maçonnerie du patrimoine (restauration) , l’impression sur soie et la production d’ huile d’olive. Le Salon de deux jours permettra, par ailleurs, d’informer la population juvénile sur tous les types de formation qu’offre le secteur à travers la wilaya de Tlemcen, conclut-on de même source.