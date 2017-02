<span style='text-decoration: underline;'>Du 24 au 27 avril prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Salon international de recyclage et de traitement des déchets</span>

Un premier salon international de recyclage et de traitement des déchets «Recycling expo» se tiendra du 24 au 27 avril prochain au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, a-t-on appris des organisateurs.

Placée sous le patronage du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement et sous l’égide du wali d’Oran, cette manifestation verra la participation de 150 exposants du pays et de l’étranger sur une aire de 4.000 mètres carrés, a indiqué le manager de l’agence «Events» d’Oran.

Organisé sous le slogan «recyclage, enjeu stratégique de l’économie et de la population», ce salon pourra drainer 30.000 visiteur pour découvrir des industries de recyclage et de traitement des déchets et les techniques utilisés dans ce domaine, prévoit Amar Fouad. Initié en collaboration avec l’Agence nationale des déchets et des partenaires, il vise à faire connaitre des performances locales dans les domaines du tri et du recyclage des déchets en vue de leur valorisation et sensibiliser le citoyen sur la question écologique et la préservation de l’environnement pour les générations futures.

Des professionnels en industries de tri, de recyclage, des gérants de centres d’enfouissement technique, des spécialistes en traitement des déchets hospitaliers, en collecte et en transport de déchets, des opérateurs en maintenance et en équipements, prendront part à ce salon, qui sera mis à profit pour présenter des expériences de jeunes promoteurs dans les domaines du tri et de recyclage des déchets, a-t-on ajouté. Cette manifestation constitue une occasion d’échange entre fabricants d’équipements de tri, de collecte et de recyclage des déchets avec des fournisseurs qui exposeront, à leur tour, de nouveaux produits et de nouvelles prestations et chercheront des opportunités de partenariat. En marge de ce salon, des forums, conférences et des ateliers sont prévus pour sensibiliser notamment sur la protection de l’environnement.