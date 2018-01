<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Sanctionné par la FIFA, le club revoit ses ambitions à la baisse</span>

L’USM Bel-Abbès devra désormais revoir ses ambitions à la baisse en visant le maintien en Ligue 1 de football maintenant qu’une défalcation de six points de son compteur est imminente, a indiqué à l’APS, samedi, le directeur général du club, Kaddour Benayad.

Selon ce responsable, la Fédération algérienne de football (FAF) a été destinataire d’une correspondance de la part de la Fédération internationale (Fifa) datant du 17 janvier la sommant de défalquer six points à l’USMBA à cause de son litige avec un ancien joueur de cette équipe, en l’occurrence, le Néerlandais d’origine congolaise, Jessy Mayele, qui avait porté les couleurs des Vert et Rouge en 2014. Cette décision fait suite à un troisième avertissement adressé à l’encontre de la formation de l’Ouest du pays, qui était censée appliquer le verdict de la première instance footballistique mondiale, après que cette dernière ait donné gain de cause au joueur qui revendiquait la régularisation de la situation financière. «Nous avons les documents prouvant que Mayele a été bel et bien régularisé, sauf qu’on nous exige maintenant de le payer en devises» , a expliqué le directeur général de l’USMBA qui place tous ses espoirs à la FAF souhaitant que cette dernière défende la cause de son club «Certes, la décision de la FIFA ne donne aucune possibilité de faire appel, mais nous comptons énormément sur l’entraide des responsables de notre fédération. Dans le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir nos ambitions à la baisse en visant tout simplement le maintien», a-t-il souligné. Il faut dire que pour l’heure, ni la FAF ni la Ligue de football professionnel (LFP) n’ont encore confirmé ou infirmé la défalcation de six points du total-unités de l’USMBA. D’ailleurs, avant son match samedi (15h00) sur le terrain de l’O Médéa, dans le cadre de la 17e journée du championnat, les protégés de l’entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani comptent toujours officiellement 23 points, selon le classement mis à jour par la LFP à l’issue des trois premières rencontres de cette journée disputées vendredi. Si la sanction infligée à l’USMBA venait d’être appliquée, le club, qui vient d’apurer près de 60 millions de dinars représentant les dettes d’anciens joueurs, risque d’autres sanctions s’il ne régularise pas le Néerlandais Mayele, allant jusqu’à la rétrogradation en division inférieure, comme le prévoient les règlements de l’instance internationale dans ce registre.