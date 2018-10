<span style='text-decoration: underline;'>Industrie pharmaceutique</span>:<br><span style='color:red;'>Sanofi-Algérie inaugure son usine à Alger</span>

Le groupe pharmaceutique Sanofi Algérie a inauguré jeudi son complexe industriel au niveau de Sidi Abdallah à Alger. Prenant la parole lors de la cérémonie d’inauguration de l’usine en question ,en présence du Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, le Directeur Général de Sanofi Algérie, Haissam Chraiteh a indiqué que cet investissement est le plus grand complexe industriel pharmaceutique d’Afrique, avec plus de 85 millions d’euros, soit l’équivalant de 10,6 milliards de dinars.

Selon lui, ce complexe étendu sur plus de six hectares dont 3,5 ha sont consacrés à la production, à la distribution et au stockage. «Ce site est le projet qui synthétise le mieux l’engagement à long terme de Sanofi en Algérie aux côtés des autorités et pouvoirs publics, des professionnels de la santé et en tant que partenaire des patients algériens», précise le PDG de Sanofi-Algérie.

Le même responsable a rappelé, en effet, que ce projet reflète «l’engagement de Sanofi-Algérie d’être une entreprise responsable qui tient ses promesses vis-à-vis des pouvoirs publics pour agir en faveur de la production nationale, et témoigne aussi de notre engagement sur le long terme à leur côté, et à ceux des professionnels de la santé et des patients algériens».

Selon lui, le lancement de cette nouvelle usine, représente un moment fort pour Sanofi. «C’est à la fois,une preuve de confiance en l’avenir en créant de la richesse, de l’emploi et contribuer au futur du pays, ce qui permettra le développement d’un tissu industriel au sein du pôle phare de la ville nouvelle de sidi Abdellah et aussi contribuer à notre niveau au développement de la production nationale depuis plus vingt ans à travers deux entités de production, à savoir celle de Oued-Smar réalisée en partenariat de référence avec Saidal à l’est d’Alger et celle de Bainem à l’ouest d’Alger».

Le PDG de Sanofi-Algérie rappelle l’égarement de son entité dans le développement de l’économie nationale et la création d’emplois. D’ailleurs, son usine emploie plus de 900 collaborateurs et qu’en termes de la valeur industrielle, ce sont plus de 135 spécialités pharmaceutiques couvrant différentes aires thérapeutiques telles que le diabète, la cardiologie, la neurologie et la douleur dont 80% de volume est produite en Algérie, notamment sur ce site de Sidi Abdellah.

Sanofi-Algerie s’engage à transférer son savoir-faire

« Ce complexe, souligne le responsable, est l’un des seuls sites industriels en Algérie à regrouper la production et la distribution sur une plateforme unique, permettant une optimisation des flux logistiques et répondant aux exigences de qualité et normes internationales les plus strictes. Il sera amené à se développer en de nouvelles formes et nouvelles gammes de produits et représente bien plus qu’un site de production et de distribution, il représente un pont lancé vers l’avenir», souligne-t-il.

Par ailleurs, l’intervenant a souligné, «l’engagement de Sanofi dans la formation et le développement des collaborateurs algériens. «Ceci devra-t-être fait avec l’ensemble des acteurs de la santé, et ce, à travers des partenaires de choix déployés dans de nombreux domaines telle que la prévention, le prix de la recherche en santé et l’Académie de la recherche chimique et enfin, nous contribuons sans relâche à établir des passerelles du savoir via la formation médicale continue», précise-t-il.

Alger: Noreddine Oumessaoud