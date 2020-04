<span style='text-decoration: underline;'>PSG</span>:<br><span style='color:red;'>Sarabia: «Notre objectif commun, combattre la pandémie»</span>

Sans match depuis l’interruption des compétitions le mois dernier, le PSG a tout juste pu se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund avant de voir la situation sanitaire prendre le dessus sur le football.

«C’était une soirée très, très spéciale, confie aujourd’hui Pablo Sarabia à propos du huitième de finale retour face aux Allemands, dans des propos rapportés par L’Equipe. Premièrement, parce que nous n’avons pas pu jouer devant nos supporters. C’est rare et étrange ! Et ensuite, nous avons pu célébrer avec tous les supporters qui étaient en dehors du stade. C’était impressionnant. L’équipe a fait un très grand match.» Une qualification – la première à ce stade de la compétition depuis 2016 – qui pourrait s’avérer vaine si la C1 ne reprenait pas cette saison. «Il y a encore un long chemin à parcourir avant la finale, et comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que nous devrions y penser tout de suite», poursuit l’Espagnol. «Penser si la saison est terminée ou pas, ce ne sont que des hypothèses. Notre véritable objectif commun, c’est de combattre la pandémie, la vaincre. Ce serait la vraie victoire de la saison.»

Alors que dans de nombreux clubs en Europe, les joueurs ont accepté de voir leurs salaires baisser pour aider leurs clubs à faire face à une situation économique incertaine, la question se pose également à Paris. «Les capitaines en discutent actuellement avec la direction, a précisé Sarabia. Tout ce que nous pourrons faire pour aider le PSG et Paris en général, nous essaierons de le faire.» Enfin, celui qui est arrivé l’été dernier en provenance de Séville avant de s’imposer comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif, évoque sa première saison en Ligue 1 : «D’un point de vue football, je suis très heureux de la façon dont ma première année se déroule. «Mais il est vrai qu’en ce moment je n’y pense pas. C’est une situation très compliquée et nous ne devrions pas penser au football, mais plutôt nous concentrer sur l’amélioration de cette situation très grave…»