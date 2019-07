<span style='text-decoration: underline;'>Conférence de presse du représentant du Comité international des Jeux Méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>«Satisfait et rassuré au plus haut point»</span>

«Satisfait et rassuré au plus haut point»

Conférence de presse du représentant du Comité international des Jeux Méditerranéens : «Satisfait et rassuré au plus haut point»

La conférence de presse animée samedi dernier à Oran par le président de la Commission de coordination du comité international des Jeux Méditerranéens, a été l’occasion d’évaluer et d’apprécier l’état d’avancement des préparatifs de ce grand événement sportif qui se déroulera à Oran.

Le président de la commission du CIJM, M. Bernard Amsalem, a d’emblée souligné que les mesures prises par le gouvernement algérien, après la tenue d’une réunion interministérielle du 18 juin dernier, «ont permis de remédier à certaines insuffisances» et de redynamiser les préparatifs permettant d’accueillir la 19e édition des J.M dans les meilleures conditions.

Se déclarant «satisfait et rassuré au plus haut point» sur les préparatifs de la manifestation, M. Bernard Amsalem a tenu à souligner l’efficacité et l’engagement du wali d’Oran en matière de suivi et de coordination des opérations et des projets devant être finalisés pour l’accueil des compétitions.»Oran a un très bon Wali» a déclaré aux journalistes, le président de la commission du comité international des jeux méditerranéens, visiblement satisfait des avancées enregistrées dans les préparatifs, par rapport à la dernière visite effectuée en février dernier.

Notamment en matière de réception des infrastructures sportives, aussi bien celles en cours d’achèvement, le complexe olympique et le village méditerranéen, que les sept autres concernées par des travaux de réhabilitation.

Le coordinateur des JM au comité international a par ailleurs révélé que le gouvernement algérien a débloqué «une enveloppe de 4,6 millions d’euros pour le budget de fonctionnement du comité local d’organisation, ce qui doit permettre a-t-il dit, de régler beaucoup de problèmes signalés jusque-là». Plusieurs questions restent en attente de réponse, a encore indiqué M.Amsalem, sans toutefois donner plus de détails et de précisons sur ces volets de l’organisation qui restent à peaufiner.

Evoquant le chapitre de la Communication, M Amsalam n’a pas caché ses «inquiétudes face à des lacunes constatées» en ce domaine. Il a indiqué que «des recommandations ont été faites pour la création dans les meilleurs délais, d’un site internet, de guides ainsi que le lancement d’autres actions dans le cadre de la promotion des jeux, surtout qu’il ne reste que 23 mois pour la tenue de cette manifestation». Au chapitre du bénévolat, l’orateur a signalé que «prés de 3 500 volontaires ont été recensés et inscrits, sur les quelques 10 000 prévus, pour encadrer les compétitions, Le président de la commission des Jeux méditerranéens a souligné que l’on «amorce le dernier virage» sur la route des 19èmes J.M, laissant entendre qu’il faut redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes et régler les dernières questions qui se posent encore en matière de préparation et d’organisation.

Face à un parterre réduit à peine à cinq journalistes professionnels de la presse locale, le représentant du Comité international chargé de la prochaine édition des J.M était visiblement perplexe devant un certain manque de mobilisation et de motivation médiatique influant négativement sur l’impact social et culturel attendu et espéré.

Il faut dire aussi que toutes les informations données par M. Amsalem ont encore une fois prouvé la culture de l’opacité et l’absence d’information de la part des acteurs locaux en charge des préparatifs des J.M. Rares en effet sont les oranais avertis qui savent et peuvent expliquer, et apprécier, ou non, les actions engagées par la direction générale des J.M qui reste à ce jour, sans responsable depuis l’éviction de Mohamed Morro.

Ce qui fait dire à certains observateurs que cette structure chargée d’organiser les Jeux, pourrait se passer d’un Directeur général, puisque la mission est désormais assumée au niveau ministériel et supervisée par le Wali et le premier ministre lui-même. Cela, disent les «mauvaises langues», éviterait de tomber dans le piège des conflits de clan et des manœuvres délétères pour le contrôle du budget et des dépenses à engager.

Benali Siyoucef