Voilà, nous y sommes. L’Aid el Adha c’est pour demain et pour les derniers citoyens à ne pas avoir acheté le mouton du sacrifice, commence une longue course contre la montre pour pouvoir honorer ce rituel qui il faut le dire, devient de plus en plus compliqué à réaliser pour une bonne partie des Algériens.

Les prix flambent chaque année un peu plus et le fait que ces dernières années l’Aid coïncide avec la période des vacances et juste avant la rentrée scolaire, cela complique davantage les choses et amenuise sérieusement les réserves financières des foyers. Une situation qui pousse, il faut l’avouer, plusieurs familles, à faire le douloureux choix de ne pas observer cette sunna. Et le nombre de ces familles grossit chaque année encore plus.

Ainsi, et à cause de l’avidité de plus en plus grande des commerçants et autres éleveurs, cette malheureuse situation tend à se généraliser un peu partout sur le territoire national. A cela, il faut ajouter un marché qui échappe à toute règle commerciale dépendant des augmentations chaque fois plus importantes d’année en année.

Car, et quoi que disent les professionnels, le but final chaque Aid, est de faire un chiffre d’affaire beaucoup plus important. Les histoires de nourriture d’élevage ou de sécheresse ne tiennent plus la route car cette année la pluviométrie a été des plus importante mais cela n’a rien changé à la donne, les prix ont pris l’ascenseur et sont encore plus élevés que les années précédentes.

Mais quoi qu’il en soit et durant ces deux derniers jours, beaucoup de pères de familles doivent faire un grand sacrifice (avant le sacrifice du mouton) pour effacer les larmes des yeux de leurs enfants et leur éviter ce tragique sentiment de se découvrir ou de se sentir pauvre. Car, souvent c’est cela la finalité de cet Aid. Se rendre compte que l’on est pauvre ou riche par rapport à ce sacrifice de tous les sens.

Demain sur les balcons des cités ou les cours des maisons, les Algériens se jugeront socialement par rapport à cette fête de l’Aid. Il est malheureux d’en arriver là et de ne faire de cette fête musulmane qu’un baromètre de richesse, mais nous en sommes-là et pour beaucoup d’Algériens.

Par Abdelmadjid Blidi