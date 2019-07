<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Scènes de liesse après la qualification au dernier carré</span>

Une fois le gardien Rais M’bolhi intercepta le dernier pénalty de la Côte d’Ivoire, des milliers de citoyens ont quitté leurs domiciles pour rejoindre le centre ville de la Mekerra afin d’exprimer leur immense joie. Des centaines de motos et des milliers de voitures ont sillonné les principales artères de Sidi Bel Abbés.

Des vieux, des jeunes et des moins jeunes se sont rassemblés après l’exploit des poulains du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ce dernier qui a fait l’objet de méchantes et gratuites critiques de la part d’anciens internationaux sur des plateaux de télévisions privés, a su comment répondre en menant notre Equipe nationale au dernier carré à ces consultants télé qui sont sûrement jaloux suite à leurs parcours modestes en tant que joueurs. La rage de vaincre et une volonté farouche qu’on avait perdues depuis le départ de l’ex sélectionneur Wahid Halilozitch, ont été retrouvées. Des scènes de liesse de la part de citoyens de Sidi Bel Abbés, Télagh, Sfisef, Ben Badis et dans tout le territoire de la wilaya, ont eu lieu en attendant ce grand match dimanche prochain contre les super aigles du Nigéria.

B. Didéne