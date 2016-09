<span style='text-decoration: underline;'>Couteaux, grills, charbon de bois, barbecues  et foin</span> :<br><span style='color:red;'>«Scènes» particulières d’avant-Aïd à Oran</span>

A moins de quarante huit heures de la célébration de l’Aïd El Adha, Oran, comme toutes les autres villes du pays, vit intensément et pleinement cet évènement religieux.

Dans les marchés de la ville, les articles scolaires ont cédé la place aux articles liés à l’Aïd El-Adha : couteaux, grills, charbon de bois, barbecues et foin, entre autres, se sont accaparés tous les espaces des marchés.

Les espaces commerciaux se sont transformés en véritables “armureries” à ciel ouvert au vu des nombreuses “armes blanches” de toutes les tailles, gabarits et prix qui y sont exposées.

Les vendeurs occasionnels sont très nombreux, non seulement dans les marchés et leurs abords, mais également au niveau de tous les quartiers de la ville.

Personne ne veut rater l’occasion d’améliorer ses revenus : jeunes et moins jeunes, voire parfois des enfants.

Des amoncellements de charbon de bois et de foin sont constatés à perte de vue. A titre indicatif, le charbon a pris quelques dizaines de dinars par rapport à l’année dernière. Selon la qualité, il est proposé entre 100 et 150 dinars le kg, contre 80 DA l’année dernière. Nombreuses sont les personnes qui s’interrogent sur la provenance d’une telle quantité de charbon mise en vente un peu partout.

Certains n’hésitent pas à faire un lien avec les incendies qui ont ravagé, durant l’été, de dizaines d’hectares de forêts et ces quantités de charbons disponibles sur les marchés.

Sur un autre plan, les ménagères s’activent pour faire le plein de victuailles nécessaires à l’Aïd El Adha, notamment de fruits et de légumes, et tout particulièrement la laitue, les oignons et les tomates.

D’ailleurs, les commerçants en profitent et les prix de certains produits, comme la laitue, ont flambé. Ce légume, très prisé durant l’Aïd, est proposé entre 120 et 160 DA le kg. A un jour de l’Aïd, le reste des produits est demeuré plus ou moins abordable, avec néanmoins des hausses comprises entre 10 et 30 DA par produit.

“Chaque année, on assiste au même comportement des commerçants qui augmentent les prix. Mais, cette année, quelques produits seulement comme la laitue ont été touchés, car les autres produits comme les oignons et les tomates, par exemple,connaissent une certaine abondance et n’ont pas été très touchés par les hausses. Mais ce qui inquiète le plus c’est la disponibilité du pain. J’espère que cela sera différent cette année. En tous les cas, on se prépare en conséquence”, indique une ménagère dans un des marchés de la ville.

Certaines familles, en plus de stocker du lait et du pain dans les congélateurs, se dotent également de farine et de semoule pour confectionner du pain maison, et ce en prévision des “habituelles” pénuries de pain et de la fermeture de certaines boulangeries, phénomène constaté chaque année à Oran et dans le reste du pays.

Dans les nombreuses cités d’Oran, le balcon de chaque appartement ou presque a accueilli un mouton et, la nuit et jusqu’aux premières heures de la matinée, les habitants assistent à un concert non stop de bêlements en tous genres.

Toutes ces “scènes” de l’avant-Aïd font partie de tous ces faits et gestes qui donnent une saveur particulière à une fête religieuse particulière.