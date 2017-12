<span style='text-decoration: underline;'>Métiers de l’énergie et des automatismes </span>:<br><span style='color:red;'>Schneider Electric créera une filière de formation en Algérie</span>

Une convention de partenariat pour la création de filières de formation d’excellence dans les métiers de l’énergie, de l’électricité et des automatismes industriels, a été signée dernièrement à Paris, entre Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, le Ministère algérien de la Formation et l’enseignement professionnel, le Ministère français de l’Education nationale et la Fondation Schneider Electric.

En effet, cette convention, qui s’inscrit dans la continuité des accords bilatéraux initiés par le Ministère français de l’Education nationale afin de créer un réseau international de centres d’excellence soutenant le développement des formations techniques dans le monde, a été signée, par Jean-Michel Blanquer, Ministre français de l’Education nationale, Mohamed Mebarki, Ministre algérien de la Formation et de l’enseignement professionnel, Akli Brihi, Président Schneider Electric Algérie et Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric et Délégué général de la Fondation Schneider Electric. Il est à noter que, cette convention révèle, aussi, une volonté forte de collaboration franco-algérienne et d’implication de Schneider Electric dans le développement des compétences techniques en Algérie, à l’image du Centre algéro-français de l’électricité et de l’énergie (CEAFE) à Rouiba, qui a été sélectionné afin d’accueillir le pilote de cette collaboration innovante et verra d’ici quelques mois la première promotion d’étudiants apprentis formés sur le thème de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Pour sa part, le Président de Schneider Electric Algérie, M.Akli Brihi, a déclaré: «Suite à l’inauguration du premier centre d’excellence à Rouiba en octobre 2015, il nous est apparu essentiel de poursuivre ce modèle réussi de partenariat public-privé pour créer des filières d’excellence dans un certain nombre d’établissements de formation professionnelle sur les métiers de l’électricité, des automatismes industriels et des énergies renouvelables. Notre objectif commun est de permettre à des jeunes de bénéficier d’une formation qualifiante leur permettant d’intégrer plus facilement le marché du travail». Ainsi, cette convention a été signée pour différents objectifs dont: le développement d’une formation professionnelle visant des niveaux de qualification avancés et répondant aux exigences et normes internationales, la participation à la diffusion d’une filière énergie actualisée prenant en compte les dernières technologies, la participation au renforcement des capacités des formateurs par l’intégration de nouvelles méthodes de formation et par l’adaptation des curricula de formation, le renforcement le réseau national algérien d’ingénierie pédagogique par des pôles régionaux de formation technique des formateurs, l’accès à l’insertion professionnelle dans les métiers de l’énergie pour des jeunes en difficultés scolaires ou sociales, le développement d’une relation durable de collaboration et de jumelage entre les établissements de formation et d’enseignement professionnels et les institutions françaises de formation et d’enseignement professionnels, afin de favoriser l’apport en expertise et les échanges d’expériences dans les filières des énergies et des automatismes industriels.

Il est à rappeler, que Schneider Electric, qui est présent dans plus de 100 pays, est considéré comme le leader incontesté de la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée et des Systèmes d’automatismes.

Samir Hamiche