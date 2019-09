Les Tunisiens continuent leur apprentissage de la démocratie. Ces élections présidentielles, les deuxièmes depuis la chute du régime de Ben Ali, sont suivies dans le monde entier. Les grandes capitales à l’image de Paris, Washington ou Londres, comme les capitales arabes du Golfe ou du Maghreb, ont les yeux rivés sur ce petit pays, qui est devenu malgré lui, le petit laboratoire du fameux printemps arabe qui a balayé la région au début de 2011.

Mais contrairement à cet engouement international, à l’intérieur de la Tunisie ce n’est pas le grand enthousiasme. Les Tunisiens sont blasés et fatigués par une crise économique qui n’a pas fini de mettre en berne le moral de la population, qui pourtant, croyait que la libération de la parole garantirait plus de justice entre les régions du pays et un recul certain du chômage. Mais rien de tout cela n’a eu lieu et c’est bien tout le contraire qui marque le quotidien du pays, qui n’arrête plus de s’endetter auprès du FMI et d’autres donateurs pour pouvoir assurer le fonctionnement de l’Etat.

Et c’est cet écart flagrant entre une parole retrouvée et la peur d’un ventre vide qui fait que le populisme est devenu, dans ces élections, le facteur déterminant. Le candidat emprisonné, Nabil Karoui, a compris et saisi les doléances du peuple et engagé une grande campagne populiste qui fait de lui aujourd’hui, le favori de ces joutes. Reprenant les procédés du parti Ennahdha qui ont prouvé leur efficacité juste après la Révolution du Jasmin, il a bâti sa popularité sur de grands shows, couverts par sa chaîne de télévision Nessam tv, de distribution de produits alimentaires dans ces régions oubliées de la Tunisie.

C’est vrai que la politique c’est aussi cela, et elle s’accommode très peu de la sincérité et de la franchise. Les Tunisiens sont lassés de leurs hommes politiques et malgré les chants de sirène des parrains du printemps arabe, la désillusion est bien là. La preuve cinglante de ce désamour et de ce désintérêt pour la chose politique et pour ces élections est clairement manifeste quand on sait que 40% de l’électorat soit 3,48 millions de personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales.

Mais ceci ne peut condamner en aucun cas ces élections et surtout pas la démocratie naissante dans ce pays voisin qui fatalement finira par cueillir les fruits de cette démocratie balbutiante mais o! Combien utile pour remettre tout le pays sur de bons rails aussi bien politiques qu’économiques.

Par Abdelmadjid Blidi