Le Ramadhan 2018 est déjà derrière nous, puisqu’il vit ses derniers jours. Et comme disent nos sages des temps modernes, «le jour qui passe ne revient pas». Mais même s’il est à sa dernière semaine, il n’empêche que ce Ramadhan n’a pas fini de siffler les derniers dinars de beaucoup d’Algériens, qui à peine en finissent-ils avec la nourriture qu’ils doivent déjà faire face aux dépenses des vêtements de l’Aïd.

Et si, selon les chiffres communiqués par Algérie Poste, les Algériens ont tiré plus de 182 milliards de dinars de leurs comptes lors des 15 premiers jours de ce mois sacré, il est fort probable que cette somme sera largement dépassée en cette deuxième quinzaine de ce mois de Ramadhan. Il faut dire et reconnaître que le Ramadhan est devenu le mois de consommation par excellence. Les Algériens sont pris dans un tourbillon d’excès de consommation qu’ils ne peuvent pas contrôler. Une frénésie qui ne répond à aucune logique et qui s’impose comme une deuxième nature, malheureusement dévastatrice pour des milliers de familles algériennes qui terminent ce mois sur les rotules.

Pire encore, beaucoup s’en sortent endettés jusqu’au cou et voient les dépenses de ce mois influer sur tout leur budget annuel et leur dicter leurs dépenses pour les 11 suivants mois. Beaucoup aussi entre dettes et obligations n’arrivent même pas à régler leurs factures d’électricité et autres et sombrent ainsi dans un cercle vicieux dont ils ont souvent toutes les peines du monde à s’en sortir.

On peut bien sûr s’élever contre la cherté de la vie et reconnaître que les produits au marché, ont connu cette année, une certaine hausse qui a influé sur le budget des familles, mais on ne peut s’accommoder de cette seule raison pour expliquer les mésaventures financières connues par les familles algériennes. Certes, encore il faut prendre en compte cette maudite inflation qui ne cesse de monter. Mais une fois reconnue, cette supposée cherté des produits et cette légère hausse de l’inflation, il faut aussi se poser les bonnes questions et reconnaître que c’est tout notre système de consommations et toutes nos habitudes de consommation qui doivent être revus, car, nous vivions au dessus, bien au dessus, de nos moyens et surtout nous avons choisi le gaspillage comme un sport national auxquels s’adonnent tous les Algériens qui de plus en plus ne veulent pas assumer leur responsabilité et ont de plus en plus tendance à accuser l’autre, alors qu’un changement de nos habitudes de consommation sera d’une grande utilité pour la bonne santé de nos poches.

Par Abdelmadjid Blidi