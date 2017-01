<span style='text-decoration: underline;'>Saphir Taider</span>:<br><span style='color:red;'>«Se remettre au travail pour revenir plus forts»</span>

L’ international algérien, Saphir Taider, absent pour blessure de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017, a estimé vendredi que les Verts étaient dans l’obligation de se remettre au travail pour revenir plus forts, après leur élimination dès le premier tour du rendez-vous continental qui se poursuit au Gabon. «Je suis désolé, c’est une compétition dans laquelle nous voulions bien faire, mais c’est ça la loi du football. Nous allons nous remettre au travail pour revenir plus forts», a déclaré Taider au micro de la chaine de télévision du FC Bologne, son club de Série A italienne. Le milieu de 24 ans a insisté sur la «responsabilité collective» de l’échec.

«Quand l’équipe perd, nous perdons tous ensemble», a-t-il dit. Avec deux nuls contre le Zimbabwe et le Sénégal sur le même score (2-2) contre une défaite face à la Tunisie (2-1), la sélection algérienne a terminé troisième de son groupe C, synonyme d’une élimination prématurée de la CAN.

Par ailleurs, Taider, opéré du ménisque le 13 janvier en cours, a informé que la période de son indisponibilité était estimée de trois à quatre semaines.