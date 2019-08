<span style='text-decoration: underline;'>Aid El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Seaal appelle ses clients d’Alger et de Tipaza à rationaliser leur consommation en eau potable</span>

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (Seaal), a lancé dimanche un appel à ses clients, d’Alger et de Tipaza, afin de «rationnaliser leur consommations en eau potable pendant l’Aid El Adha» où la surconsommation provoque des perturbations dans l’alimentation de cette ressource.

«Pour garantir la continuité du service, Seaal, lance un appel de solidarité auprès de vous, citoyens d’Alger et de Tipaza à l’effet de rationnaliser votre consommation durant l’Aïd El Adha sans réduire votre confort», précise la société dans un communiqué soulignant que «la surconsommation provoque une baisse rapide au niveau des réservoirs provoquant ainsi des perturbations dans l’alimentation en eau potable.

Rappelant que plus de 1.2 millions de mètre cube d’eau sont produites et injectées quotidiennement dans le réseau de distribution d’eau potable sur Alger et Tipaza, ce qui est suffisant pour alimenter les habitants de ces régions, toutefois, la société note que, pendant le premier jour de l’Aïd et du fait de la surconsommation entre 9 H et 13 H, le niveau des réservoirs baissent d’une manière drastique provoquant des perturbations.

« Il nous faudra entre 4 heures et 72 heures pour remplir les réservoirs et rétablir progressivement l’alimentation en eau potable», précise Seaal appelant ainsi les citoyens de ces deux wilayas à «se mobiliser afin d’assurer une répartition équitable de cette ressource» à travers toutes les communes d’Alger et de Tipaza.