<span style='text-decoration: underline;'>Association culturelle jeunes talents, jeunes espoirs </span>:<br><span style='color:red;'>Seconde phase du projet de Médiateur Culturel</span>

L’Association Culturelle Jeunes Talents Jeunes Espoirs (JTJE), a entamé récemment, la 2e phase du projet «Takafa Mehnati». Ce projet, selon le président de l’association Naceur Mohamed Amine, vise à faire valoir le savoir-faire associatif dans la scène professionnelle en formant des jeunes demandeurs d’emploi, au métier de médiateur culturel.

Selon notre interlocuteur, le médiateur culturel qui est appelé aussi, chargé de projet culturel, est une interface entre le public et l’œuvre artistique. Son métier inclut la communication et la gestion. Il peut aussi coordonner toutes sortes d’activités, notamment la programmation, promotion auprès des médias, suivi budgétaire, ainsi que la collaboration avec les artistes.

«En partenariat avec une mairie, une collectivité locale ou les entreprises culturelles, il est à l’écoute des besoins et des envies du public, se tient au courant des tendances du moment, noue des contacts avec différents acteurs entre pouvoirs publics et société civile, ou même les salles de spectacles pour monter des projets culturels, adaptés à la population», explique le président de l’association.

Avant de rappeler que ce travail est assuré actuellement par le mouvement artistique, et n’existe pas en tant que métier à part entière. Il est à noter, que les stagiaires seront formés sur le métier de médiateur culturel, puis bénéficieront d’un stage pratique au sein de l’association pour organiser un événement culturel, en application des enseignements reçus.

Ils auront ainsi une première expérience professionnelle qui leur permettra d’entrer en contact avec les employeurs du secteur. Dans un deuxième temps, pour appuyer l’employabilité des jeunes médiateurs culturels dans le marché du travail, l’association organisera un Salon de l’emploi et des conférences, pour faire la médiation entre le potentiel employeur et demandeurs d’emploi dans le secteur et ainsi valoriser le métier de médiateurs culturels, qui se développe de manière exponentielle dans le milieu associatif. Pour rappel, ce projet est porté par l’Association (JTJE, et s’effectue dans le cadre du Programme d’Appui Jeunesse-Emploi (PAJE).

Un programme Co financé par l’Algérie et l’Union européenne et porté conjointement par le GRDR et IMC NOOR. Ce programme a pour but, de renforcer l’employabilité chez les jeunes et est placé sous la tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Quatorze autres ministères sectoriels sont aussi impliqués.

Fethi Mohamed