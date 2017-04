<span style='text-decoration: underline;'>Lutter contre la hausse des prix des fruits et légumes</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal appelle à accélérer la réalisation des marchés de gros</span>

Pour lutter contre la hausse des prix des fruits et légumes et pour une meilleure maîtrise de l’inflation, le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a estimé hier qu’il faut accélérer la réalisation des marchés de gros.

Lors de sa visite hier à Djelfa, Sellal, a déclaré que “les marchés de gros mettent un frein à l’inflation et assurent la disponibilité des fruits et légumes tout au long de l’année”.

Il a ajouté que “la commercialisation des fruits et légumes en Algérie, demeure otage de l’inflation induite par la spéculation, en l’absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l’année”. Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé à accélérer la réalisation de ces infrastructures qui jouent le rôle de régulateur de la production et de la commercialisation des produits agricoles. Par ailleurs, le Premier

ministre a appelé à la nécessaire augmentation de la production nationale de lait, rappelant les grands projets lancés à Djelfa, Ain Defla et Constantine pour la production de lait frais et de poudre de lait. Ces projets permettront de réduire la facture d’importation en poudre de lait à partir de 2019 a-t-il souligné. En vue d’atteindre cet objectif, toutes les facilitations seront accordées aux

agriculteurs désirant investir dans ce type d’activités agricoles, acquisition de terres et octroi de crédits compris, a assuré M.

Sellal. Lors de sa visite au projet de réalisation d’une centrale électrique, le Premier ministre a exhorté les responsables de ce projet à remplacer le fioul par d’autres ressources en vue d’assurer le fonctionnement de la centrale et réduire le coût de production pour parer à une éventuelle hausse des prix de ce carburant.

Plusieurs projets inaugurés

Accompagné d’une importante délégation ministérielle, le Premier ministre s’est rendu dans la ville d’Ain Ouessara, à une centaine de km au nord du chef-lieu de wilaya où il a procédé à l’inauguration d’un abattoir moderne, au niveau d’une exploitation agricole, relevant du groupe Khither Abdelkader. En inspectant les différentes chaines de production et de traitement de cet abattoir, le Premier

ministre a particulièrement insisté “sur l’impératif pour cette structure de couvrir les besoins du marché national et pourquoi pas envisager à l’avenir, l’idée d’exportation de sa production” a-t-il déclaré. Il a, également, souligné l’importance du respect des normes de qualité et de conservation, appelant les responsables en charge, en vue de le gérer selon des critères modernes, en coordination avec l’université qui pourra le fournir en compétences qualifiées.

M.Sellal, qui s’est engagé à assurer un accompagnement à cet investissement privé, s’est, en outre, enquis de la disponibilité de ce produit (viandes blanches) sur le marché algérien, notamment durant le mois sacré du Ramadhan où la demande est accrue en la matière. Le projet, inscrit au titre des investissements privés dans la wilaya, est doté d’une capacité d’abattage de 2000 dindes et 6000 poulets, à l’heure, dans un total respect des normes d’hygiène en vigueur. Outre sa contribution certaine dans l’approvisionnement du marché national en viandes blanches de haute qualité, ce projet

d’abattoir dont les travaux de génie civil sont achevés à 99%, va générer près de 500 emplois. La mise en service de ce projet,

concrétisé en un temps record, devrait, aussi, participer à l’organisation de la chaine de distribution de ce produit.

Alger: Samir.Hamiche