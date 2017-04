<span style='text-decoration: underline;'>Foncier agricole</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal appelle à lever les contraintes bureaucratiques</span>

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Oued, le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a appelé hier les autorités concernées, à faciliter aux agriculteurs l’accès au foncier agricole et de lever les contraintes bureaucratiques. Il a appelé aussi d’accorder des terres aux personnes ayant le désir d’investir dans le domaine agricole.

Alger: Samir Hamiche

Le Premier ministre a annoncé à l’occasion, que des décisions importantes vont être prises pour la prise en charge des principales préoccupations des agriculteurs, à savoir l’électrification et les pistes agricoles. Afin de diversifier l’économie du pays et de se libérer des greffes des hydrocarbures, Sellal a affirmé qu’il faut développer l’agriculture. Il a appelé, dans le même contexte, les investisseurs agricoles à arrêter une stratégie visant à se tourner vers l’exportation, en tant que créneau de diversification économique, hors hydrocarbures. M. Sellal a mis l’accent sur l’élaboration d’une stratégie d’exportation, soulignant, à ce propos, que la nouvelle vision de l’économie nationale s’articule sur ce levier (exportation) et appelant aussi à réfléchir sur une qu’une impulsion de l’agriculture «Bio». Le Premier ministre, qui est accompagné d’une délégation ministérielle, devra inaugurer et visiter une série de projets et d’installations socioéconomiques relevant des secteurs de l’Agriculture, la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Transport, l’Habitat, la Formation professionnelle et le Tourisme. Le Premier ministre a amorcé sa tournée par la visite d’une exploitation agricole privée dans la zone de Daya, commune de Sidi-Aoun (15 km du chef-lieu de wilaya). Cette exploitation agricole des frères Messaoud, d’une superficie de 45 hectares irrigués à partir de 15 forages dont 25 ha irrigués par le système de goutte-à-goutte, a été créée en 2016 et est spécialisée dans différents segments agricoles, dont la plasticulture avec 30 serres et la phœniciculture avec déjà une centaine de palmiers dattiers. Elle dispose d’une base de vie équipée et a généré quelque 13 emplois permanents et 30 autres saisonniers.

Sur site, M. Sellal s’est enquis de la situation de cette exploitation et a reçu une présentation sur le développement du secteur agricole dans la wilaya, le foncier agricole, l’irrigation et la production végétale et animale, ainsi que sur les différents programmes accordés de 2000 à 2016 en faveur du secteur dans cette wilaya.

L’exposé a aussi porté sur les objectifs arrêtés dans cette wilaya d’atteindre les 150.000 hectares de superficie agricole à l’horizon 2019, la main d’œuvre agricole estimée à 128.000 emplois dont 79.000 emplois permanents.

M. Sellal a procédé à une remise de titres de concession et de levée de la condition résolutoire à un groupe d’agriculteurs, à titre symbolique, sur un programme englobant 3.400 agriculteurs concernés et ce, dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole.