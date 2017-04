<span style='text-decoration: underline;'>Lancement et inauguration de plusieurs projets</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal aujourd’hui à Oran</span>

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, effectuera aujourd’hui, une visite de travail dans la wilaya d’Oran.

«A u cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme de son excellence le président de la République, le Premier ministre, révèle un communiqué du Premier ministère, devra s’enquérir de l’état d’exécution du programme de développement de cette wilaya et procédera à l’inauguration et au lancement de plusieurs projets relevant notamment des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la pétrochimie, de l’habitat, des travaux publics et des sports». Le Premier ministre sera accompagné lors de cette visite, d’une délégation ministérielle. Il se rendra notamment à Tafraoui où il aura à visiter la nouvelle usine de raffinage du sucre d’une capacité de 700.000 tonnes/an, de Berrahal opérationnelle depuis quelques mois déjà, et à Belgaid pour inspecter l’état d’avancement des travaux du nouveau complexe sportif dont le stade qui devra être fin prêt à la fin de l’année.

La commune d’Ain El Turck aura l’honneur de la visite de M. Sellal et de la délégation qui l’accompagne afin de constater de visu la réception de l’appontement de la nouvelle ligne maritime reliant Oran à Ain El Turck.

Le pôle urbain de Misserghin figure aussi parmi les points de ce déplacement ainsi que la 2ème rocade (5ème boulevard périphérique) dont un tronçon sera inauguré à cette occasion. Le géant turc de l’acier Tosyali, figure également dans ce périple et aura à présenter la finalisation de son complexe qu’il a réalisé en un temps record grâce au forcing du wali d’Oran qui a mis le paquet sur ce projet d’une portée internationale.

Dans la commune d’Oued Tlélat, M. Sellal, procédera à l’inauguration d’une ferme-pilote «l’Oranaise de production et de développement agricole» (OPDA) qui s’étend sur une superficie de 1.460 hectares, réalisée dans le cadre du partenariat public-privé et irriguée à partir de l’eau traitée par la STEP d’El Kerma.

M. Sellal dont le programme de visite comporte une dizaine de points, constatera de lui-même la dynamique qui anime le développement dans la wilaya d’Oran.

Hakim Ghali